Mattarella nella scuola dei bambini che hanno perso il loro istituto

Niscemi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il plesso scolastico "Gori" che fa riferimento alla scuola "Giovanni Verga", a Niscemi. Nella struttura sono ospitate le classi dell'istituto "Salerno", non più utilizzabile perché in zona rossa. "Ci ha dato una speranza in più - dice la dirigente del "Verga" Anna Maria Alesci - si è dimostrato disponibile e ha trasmesso serenità". "Ha parlato con alcuni bambini e ha fatto anche una battuta scherzosa - dice la dirigente dell'istituto "Salerno" Licia Salerno - ha chiesto di non essere interrogato. Ha voluto visitare le classi. È stato molto gentile e pronto a stare in mezzo ai bambini che hanno perso la scuola e in alcuni casi anche la casa"