Mattarella nella scuola dei bambini che hanno perso il loro istituto

Nella struttura sono ospitate le classi dell'istituto "Salerno", non più utilizzabile perché in zona rossa

23 febbraio 2026 13:48
Niscemi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il plesso scolastico "Gori" che fa riferimento alla scuola "Giovanni Verga", a Niscemi. Nella struttura sono ospitate le classi dell'istituto "Salerno", non più utilizzabile perché in zona rossa. "Ci ha dato una speranza in più - dice la dirigente del "Verga" Anna Maria Alesci - si è dimostrato disponibile e ha trasmesso serenità". "Ha parlato con alcuni bambini e ha fatto anche una battuta scherzosa - dice la dirigente dell'istituto "Salerno" Licia Salerno - ha chiesto di non essere interrogato. Ha voluto visitare le classi. È stato molto gentile e pronto a stare in mezzo ai bambini che hanno perso la scuola e in alcuni casi anche la casa"

