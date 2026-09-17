Mattarella “La difesa deve fondarsi su strumenti militari avanzati”

ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono confli...

ROMA (ITALPRESS) - "Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a qualche anno addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che sempre più frequentemente producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al poligono militare di Monte Romano, in provincia di Viterbo. "La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito di risorse a livello nazionale, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner. In un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità", ha proseguito Mattarella. "Al centro di tutto rimane la persona umana, il soldato, con il calore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che anima ogni vostra azione che assicura forza autentica allo strumento militare nel nostro paese", ha sottolineato. "Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano e che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intera Italia", ha proseguito il presidente, rivolgendo "il plauso più sincero e il più grande ringraziamento" ai militari e ai loro familiari. "La Repubblica sa di poter contare su tutti voi e guarda al vostro operato con vero orgoglio e con grande riconoscenza. Grazie per quanto fate", ha concluso.

(ITALPRESS)

- foto: ufficio stampa Quirinale -