Mattarella “In tempi di incertezza il futuro va disegnato dai giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono tempi non facili, sono tempi particolarmente complessi, in cui l'incertezza è una cifra diffusa, in qualche momento è addirittura l'imprevedibilità, che sembra la cifra di que...

ROMA (ITALPRESS) - "Sono tempi non facili, sono tempi particolarmente complessi, in cui l'incertezza è una cifra diffusa, in qualche momento è addirittura l'imprevedibilità, che sembra la cifra di questi anni nella vita internazionale. Ma questa incertezza fa pensare che, in realtà, il futuro non è precostituito, dipende da noi, va disegnato, e va disegnato particolarmente dai giovani, che si apprestano ad assumere ulteriormente la guida della nostra società". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione di Villa Nazareth, Collegio universitario di merito, guidata dal Cardinale Pietro Parolin. "E' questo costruire, questo tradurre valori in comportamenti concreti, questo costruire la nostra società il vostro compito, accompagnati dagli ex allievi - ha aggiunto -. Ed è un compito di cui il nostro Paese ha estremo bisogno, come ne ha bisogno l'intera comunità mondiale".

"Per questo - ha sottolineato ancora Mattarella - la riconoscenza che esprimo è davvero sincera per questo ruolo: perchè Villa Nazareth esprime, di fronte all'alternativa che è rassegnazione e chiusura in se stessi, assunzione di responsabilità e costruzione del futuro in base a valori positivi; questa seconda strada, la scelta di questa seconda strada, ispira responsabilità, trasmette fiducia, e ne abbiamo bisogno".

- foto Quirinale -

(ITALPRESS).