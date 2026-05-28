Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il min...
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.
Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
Vincenzo Andronaco - Terziario Commercio prodotti alimentari - Estero
Roberto Coin - Artigianato Orafo - Veneto
Marina Cvetic - Agricoltura Vitivinicola - Abruzzo
Katia Da Ros - Industria Prodotti refrigeranti - Veneto
Sabato D'Amico - Industria Produzione alimentare - Campania
Lorenzo Delladio - Industria Abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige
Matterino Dogliani - Industria Costruzione infrastrutture - Piemonte
Giuseppe Fontana - Industria Metalmeccanica - Lombardia
Sergio Fontana - Industria Farmaceutica e cosmetica - Puglia
Giorgio Girondi - Industria Tecnologie di filtrazione - Veneto
Antonio Gozzi - Industria Siderurgica - Liguria
Gioconda Gritti - Terziario Ristorazione - Lombardia
Giangiacomo Ibba - Terziario Grande distribuzione - Sardegna
Ambrogio Invernizzi - Agricoltura Produzione lattiero casearia - Piemonte
Carlo Lastrucci - Industria Elettronica - Toscana
Giorgio Marsiaj - Industria Componenti auto e spazio - Piemonte
Elisabetta Moro - Industria Macchine dosatura - Veneto
Giancarlo Negro - Terziario Servizi informatici - Puglia
Micaela Pallini - Industria Distilleria - Lazio
Bruno Piraccini - Industria Ortofrutta - Emilia Romagna
Giacomo Ponti - Industria Alimentare - Piemonte
Alberto Sorbini - Industria Produzione integratori alimentari - Lombardia
Marco Trombetti - Terziario Informatica - Lazio
Giuseppa Vitale - Terziario Commercio al dettaglio alimentare - Sicilia
Patrizia Zucchi - Industria Distribuzione energia - Emilia Romagna
- Foto ufficio stampa Quirinale -
(ITALPRESS).