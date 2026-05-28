Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il min...

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Vincenzo Andronaco - Terziario Commercio prodotti alimentari - Estero

Roberto Coin - Artigianato Orafo - Veneto

Marina Cvetic - Agricoltura Vitivinicola - Abruzzo

Katia Da Ros - Industria Prodotti refrigeranti - Veneto

Sabato D'Amico - Industria Produzione alimentare - Campania

Lorenzo Delladio - Industria Abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige

Matterino Dogliani - Industria Costruzione infrastrutture - Piemonte

Giuseppe Fontana - Industria Metalmeccanica - Lombardia

Sergio Fontana - Industria Farmaceutica e cosmetica - Puglia

Giorgio Girondi - Industria Tecnologie di filtrazione - Veneto

Antonio Gozzi - Industria Siderurgica - Liguria

Gioconda Gritti - Terziario Ristorazione - Lombardia

Giangiacomo Ibba - Terziario Grande distribuzione - Sardegna

Ambrogio Invernizzi - Agricoltura Produzione lattiero casearia - Piemonte

Carlo Lastrucci - Industria Elettronica - Toscana

Giorgio Marsiaj - Industria Componenti auto e spazio - Piemonte

Elisabetta Moro - Industria Macchine dosatura - Veneto

Giancarlo Negro - Terziario Servizi informatici - Puglia

Micaela Pallini - Industria Distilleria - Lazio

Bruno Piraccini - Industria Ortofrutta - Emilia Romagna

Giacomo Ponti - Industria Alimentare - Piemonte

Alberto Sorbini - Industria Produzione integratori alimentari - Lombardia

Marco Trombetti - Terziario Informatica - Lazio

Giuseppa Vitale - Terziario Commercio al dettaglio alimentare - Sicilia

Patrizia Zucchi - Industria Distribuzione energia - Emilia Romagna

- Foto ufficio stampa Quirinale -

(ITALPRESS).