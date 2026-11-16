Mattarella a Palermo per la Giornata internazionale contro il crimine transnazionale

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, alla cerimonia in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità org

PALERMO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, alla cerimonia in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.

L’arrivo di Mattarella è stato accolto dai presenti con un lungo e caloroso applauso.

L’incontro si inserisce nel solco della risoluzione Onu 78/267 che, nel 2024, ha istituito la Giornata per il 15 novembre, data che peraltro coincide con l’anniversario dell’approvazione della Convenzione di Palermo nel 2000.

L’evento è stato aperto dai saluti di Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Appello di Palermo; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.

Hanno quindi preso la parola: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia; Monica Juma, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite e Direttrice Esecutiva dell’UNODC, in rappresentanza del Segretario generale delle Nazioni Unite; Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Pietro Gaeta, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione.

La relazione conclusiva è stata svolta da Stefano Manacorda, Professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

BALSAMO “CONVENZIONE PALERMO IN CONTINUITÀ CON MESSAGGIO PAOLO BORSELLINO”

“Esprimo profonda gratitudine al presidente Mattarella a nome di tutti i magistrati di Palermo: il suo impegno rafforza la fiducia di tutta la comunità internazionale verso il nostro paese, visto come simbolo di coraggio, riscatto, solidarietà e speranza”. Così il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo, nel suo intervento, al Palazzo di Giustizia di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata transnazionale. “La Convenzione di Palermo impegna 195 Stati al contrasto e alla prevenzione della criminalità, attraverso misure di forte impatto sociale come lo sviluppo economico, l’inclusione e la lotta all’emarginazione – continua Balsamo – In questo strumento giuridico autenticamente universale c’è la continuità ideale con il lavoro di Paolo Borsellino e con il suo messaggio secondo cui la lotta alla mafia doveva essere non solo repressione distaccata, ma un movimento culturale e morale che coinvolgeva tutti e specialmente le giovani generazioni. Nel 1980 Rocco Chinnici affidò a Giovanni Falcone il primo grande processo attraverso cui la cooperazione internazionale venne utilizzata come strumento per conoscere i meccanismi di una criminalità organizzata che non conosce confini: Falcone, per adeguare l’organizzazione della giustizia alla dimensione della criminalità organizzata, istituì la Procura nazionale antimafia, oggi brillantemente guidata da Giovanni Melillo. L’incontro di oggi è frutto di quella storia e quella cultura comune, ma questa per noi non è una celebrazione rivolta al passato bensì il punto di partenza per un progetto proiettato al futuro”.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

(ITALPRESS).