Materiale scolastico per i centri Compassion in Thailandia, "una crescita umana"

Un percorso condiviso che mira a educare le nuove generazioni alla cultura dell’aiuto, della cooperazione e dell’impegno sociale

Gela. Si è svolto il service solidale “Scuola per tutti!”, iniziativa promossa dall’I.C. Romagnoli Solito, guidato dal dirigente Gianfranco Mancuso, e dal Rotaract Club Gela presieduto da Elias d’Aleo. L’iniziativa, realizzata a favore di Compassion Italia in vista dei prossimi viaggi missionari, ha avuto come obiettivo la raccolta di materiale scolastico destinato ai bambini dei centri Compassion in Thailandia. Un gesto concreto di solidarietà che ha coinvolto studenti, docenti e volontari in un importante momento di condivisione e sensibilizzazione. La raccolta è stata coordinata dalle professoresse referenti Katia Mammoliti e Dora Bennici, con il prezioso contributo degli studenti del giornalino scolastico “Lanterne”, guidati dalla docente referente prof.ssa Marika Caffarello. I ragazzi hanno documentato con entusiasmo tutte le fasi dell’iniziativa, dimostrando grande partecipazione e spirito di servizio. Durante la giornata di lunedì, gli studenti del giornalino hanno inoltre incontrato l’assessore alla cultura e istruzione Peppe Di Cristina e il responsabile di Compassion Italia, il Dott. Giuseppe Costantino, missionario impegnato da più di venti anni in attività umanitarie, accompagnato dalla sua consorte. L’incontro si è trasformato in un’importante occasione di dialogo e testimonianza, capace di trasmettere ai giovani valori di solidarietà, altruismo e attenzione verso i più fragili. Da questo momento nasce una viva e significativa collaborazione tra la scuola, il Rotaract Club Gela e Compassion Italia, che porterà alla realizzazione di nuovi service solidali nel prossimo anno scolastico. Un percorso condiviso che mira a educare le nuove generazioni alla cultura dell’aiuto, della cooperazione e dell’impegno sociale. “Scuola per tutti!” non è stata soltanto una raccolta di materiale scolastico, ma un’esperienza di crescita umana che ha lasciato un segno profondo nei partecipanti, confermando quanto piccoli gesti possano trasformarsi in grandi opportunità di speranza per tanti bambini nel mondo.