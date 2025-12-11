"Massima condivisione della linea del partito e del consigliere", azzurri: "Inclusivi, ora vertice con alleati"

Nessun riferimento diretto alle polemiche e agli assenti e l'incontro di questa sera ha quindi permesso di fare una disamina politica

Gela. Sono giorni piuttosto convulsi per Forza Italia, in città. Il voto al bilancio stabilmente riequilibrato, che ha ottenuto il sì degli azzurri, ha fatto da scintilla per rievocare divisioni interne e polemiche, più o meno sottotraccia. In serata, si è tenuta una riunione indetta dal segretario cittadino Vincenzo Cirignotta. Non c'erano esponenti come l'ex assessore Nadia Gnoffo, decisamente in disaccordo con il modus operandi della segreteria, e altri azzurri a lei vicini. Chi ha partecipato, insieme a Cirignotta, al vicesegretario Carlo Romano e al consigliere comunale Antonino Biundo, parla di “condivisione”. “Esprimiamo la massima condivisione rispetto alla linea politica del partito e del consigliere comunale, seguita in occasione della votazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il partito azzurro cittadino - viene indicato - conferma con chiarezza e determinazione il proprio ruolo di opposizione seria, responsabile e coerente nei confronti dell’attuale giunta del sindaco Di Stefano”. I forzisti vogliono farsi promotori della ripresa del dialogo nella coalizione di centrodestra. “Nei prossimi giorni promuoveremo un incontro con i partiti alleati al fine di condividere l’azione politica in consiglio comunale”, precisano. Nessun riferimento diretto alle polemiche e agli assenti e l'incontro di questa sera ha quindi permesso di fare una disamina politica, non limitata al tema della sicurezza stradale, come era stato riferito negli scorsi giorni. Non ci sono rimandi precisi neanche ai potenziali nuovi ingressi, soprattutto quelli dei consiglieri comunali Gabriele Pellegrino e Grazia Cosentino. Però, l'approccio è “inclusivo”. “Il gruppo cittadino ribadisce inoltre che Forza Italia è un partito aperto, attrattivo e inclusivo, capace di valorizzare competenze, energie e sensibilità diverse, sempre nel solco dei valori liberali e moderati che da sempre lo contraddistinguono. La dirigenza locale è fortemente impegnata nel tesseramento e nelle attività di radicamento sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del partito e ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città – concludono gli azzurri - continueremo a lavorare con serietà e impegno, nel pieno rispetto del mandato ricevuto e nell’interesse della comunità”.