Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) - Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata...

GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) - Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata a due Alessandro Romele, terzo posto per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Decisiva l'ultima ascesa dell'Alhambra, quinta vittoria in carriera per Johannessen. Si chiude con la solita passerella dedicata alla maglia rossa, con Enric Mas che è stato scortato da tutta la Movistar tra gli applausi del pubblico: la Vuelta è sua.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).