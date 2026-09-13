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Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen

GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) - Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata...

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 22:00
Mas vince la Vuelta 2026, ultima tappa a Johannessen -
Italia
Italpress
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GRANADA (SPAGNA)(ITALPRESS) - Tobias Johannessen vince la ventunesima e ultima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Granada-Granada di 112 km. Il norvegese della Uno-X Mobility ha beffato nella volata a due Alessandro Romele, terzo posto per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Decisiva l'ultima ascesa dell'Alhambra, quinta vittoria in carriera per Johannessen. Si chiude con la solita passerella dedicata alla maglia rossa, con Enric Mas che è stato scortato da tutta la Movistar tra gli applausi del pubblico: la Vuelta è sua.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 13 settembre 2026

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