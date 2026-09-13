Malore fatale per Franco Tilaro, morto il noto parrucchiere

I soccorsi hanno potuto fare poco

Gela. Un malore si è rivelato fatale. Non ce l'ha fatta Franco Tilaro, titolare di un noto salone di parrucchieria in città. Si è sentito male mentre si trovava in spiaggia insieme alla famiglia. I soccorsi hanno potuto fare poco. È giunto in ospedale ma le sue condizioni erano già allo stremo. Per decenni ha condotto la sua attività in città, in un salone molto frequentato.