Quotidiano di Gela

Malore fatale per Franco Tilaro, morto il noto parrucchiere

I soccorsi hanno potuto fare poco

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 17:31
Malore fatale per Franco Tilaro, morto il noto parrucchiere - Franco Tilaro
Franco Tilaro
Gela
Cronaca
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Gela. Un malore si è rivelato fatale. Non ce l'ha fatta Franco Tilaro, titolare di un noto salone di parrucchieria in città. Si è sentito male mentre si trovava in spiaggia insieme alla famiglia. I soccorsi hanno potuto fare poco. È giunto in ospedale ma le sue condizioni erano già allo stremo. Per decenni ha condotto la sua attività in città, in un salone molto frequentato.

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