Via Butera, vettura con un'intera famiglia a bordo ribaltata e fuori strada

Non hanno riportato conseguenze gravi, nonostante la dinamica di quanto accaduto

Gela. La loro auto si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata stradale, tra la vegetazione, in un tratto di via Butera. Un'intera famiglia è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Non hanno riportato conseguenze gravi, nonostante la dinamica di quanto accaduto. L'automobile, una Renault Captur, si è ribaltata dopo aver perso aderenza dalla strada. Accertamenti sono in corso.