Martinenghi argento iridato nei 100 rana, Ceccon bronzo in 50 delfino

SINGAPORE (ITALPRESS) - Due belle medaglie per l'Italnuoto ai Mondiali di Singapore. Ecco l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e il bronzo di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Due podi che però potevano esser ancora più belli. Il lombardo ha lamentato infatti il fatto di aver accusato ieri sera un'intossicazione alimentare; il veneto ha lamentato la stanchezza accumulata nelle semifinali dei 100 dorso, superate brillantemente ma disputate pochi minuti prima della finale del delfino.

Procedendo con ordine, Martinenghi, campione olimpico in carica, nuota in 58"58, miglior tempo stagionale, e si arrende solamente al cinese Qin Haiyang, oro in 58"23. Completa il podio l'atleta del Kyrgyzstan Denis Petrashov (58"88). Cala nella stessa finale negli ultimi metri il piemontese Ludovico Blu Art Viberti, che chiude al quinto posto in 59"08.

A ruota Ceccon nuota i 50 farfalla in 22"67. Il veneto si arrende al francese Maxime Grousset (oro, in 22"48) e allo svizzero Noe Ponti (argento, in 22"51). Record italiano per Ceccon, che poco prima aveva centrato la finale nei 100 dorso con il quarto tempo delle semifinali.

Di rilievo, poi, la finale centrata da Anita Bottazzo nei 100 rana femminili, con il secondo crono delle semifinali, e l'accesso in finale di Simona Quadarella nei 1500 stile libero femminili.

Infine, record italiano per Carlos D'Ambrosio, che vola in finale nei 200 stile libero.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).