Lei vittima Marito violento, maltrattamenti per anni all'ex moglie: condanna a tre anni

Le violenze, sulla base di ciò che venne ricostruito dalla procura, sarebbero avvenute anche in presenza dei figli della coppia

Gela. Una lunga sequenza di maltrattamenti e minacce, tutta concentrata a danno dell'ex moglie. Vicende che hanno portato, al termine del dibattimento, alla condanna dell'ex marito. Era a giudizio davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti. Tre anni di reclusione, questo quanto deciso dal collegio. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto ai risarcimento dei danni proprio in favore dell'ex moglie, che segnalò quanto stava accadendo nel rapporto con l'ex. Le violenze, sulla base di ciò che venne ricostruito dalla procura, sarebbero avvenute anche in presenza dei figli della coppia. Il legale della donna, costituita parte civile, l'avvocato Filippo Spina, ha concluso proprio per il pieno riconoscimento della condizione di vittima che negli anni l'ex consorte aveva assunto nei riguardi dell'allora marito. Stando alla ricostruzione d'accusa, inoltre, lui parallelamente avrebbe iniziato un'altra relazione. La difesa, sostenuta dall'avvocato Francesco Incardona, ha invece insistito su possibili contraddizioni e incongruenze che sarebbero emerse dai racconti dei testimoni sentiti in aula ma anche dei figli della coppia. Secondo la difesa, non ci sarebbero state violenze o maltrattamenti conclamati ma piuttosto dissidi di coppia, in un clima generale già abbastanza teso. Il collegio ha comunque concluso per la condanna.