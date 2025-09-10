Marijuana coltivata di nascosto tra la canapa light, 4 arresti domiciliari nel Palermitano

Scoperta un'azienda agricola lecita “convertita” alla produzione di canapa indiana

PALERMO (ITALPRESS) – Operazione antidroga nel Palermitano. Scoperta un’azienda agricola lecita “convertita” alla produzione di canapa indiana. Stimato un giro di affari superiore al mezzo milione di euro. Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone e l’obbligo di dimora per altre due. L’ipotesi di reato contestata agli indagati è di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Palermo.

L’operazione è il frutto di una complessa attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Partinico nel periodo compreso tra dicembre 2023 e giugno 2024, che si è avvalsa, oltre che delle tradizionali tecniche di osservazione e pedinamento, anche di intercettazioni telefoniche e telematiche che hanno consentito di individuare un sodalizio criminale dedito a svariate condotte di reato (coltivazione, produzione, trasporto, cessione e vendita) in violazione della disciplina degli stupefacenti, consumate principalmente nel territorio dei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto. E’ emerso che, sotto le false effige di un’azienda dedita alla produzione legale di canapa light, si producevano piante di canapa indiana ad alto coefficiente drogante.

Le indagini hanno evidenziato un incessante lavorio, progettuale ma anche materiale-manuale (coltivazione, essiccazione e confezionamento), di tutti i sei indagati, ciascuno dei quali con ruoli ben precisi e interscambiabili, ed una organizzazione capillare dell’attività da effettuare, grazie a specifiche competenze nel settore agricolo e alla disponibilità di terreni di proprietà e macchinari adatti alla pulitura delle foglie di marijuana.

L’attività investigativa ha consentito di disvelare l’escamotage di cui si avvalevano gli indagati per fuorviare eventuali controlli delle Forze dell’ordine: in particolare, il formale esercizio di una azienda di coltivazione di canapa light costituiva un mero stratagemma elusivo, in quanto gli indagati, tramite colture a filari alternati, occultavano all’interno delle piantagioni legali del tipo Cannabis, cosiddetta “Purple”, (da cui prende il nome l’odierna Operazione di Polizia), piante di canapa indiana aventi alta percentuale di principio attivo di Delta 9 THC (12% – 20%), ben oltre i limiti imposti dalla legge (0,2%) e, pertanto, ad alta efficacia drogante, destinata alla rivendita o alla cessione in mercati illegali. Gli indagati, a vario titolo interessati nella filiera produttiva della marijuana, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, in maniera sistematica e reiterata, avrebbero coltivato piantagioni di marijuana attraverso un accurato studio del ciclo produttivo della sostanza, in un territorio, quello di Partinico, particolarmente adatto per esposizione e condizioni climatiche, alla coltivazione di cannabis. Nel corso del periodo oggetto di indagine numerose sono state le coltivazioni illecite realizzate, e la sostanza stupefacente posta in sequestro ammonta a diverse centinaia di chili, per un giro d’affari che supera il mezzo milione di euro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).