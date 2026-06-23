Marc Marquez rinnova con Ducati fino al 2028 “Il posto giusto per vincere”

ROMA (ITALPRESS) - Il futuro di Marc Marquez è ancora a Borgo Panigale. Fresco del trionfo a Brno, il 33enne pilota spagnolo correrà con il Ducati Lenovo Team anche per le prossime due stagioni, nel 2...

ROMA (ITALPRESS) - Il futuro di Marc Marquez è ancora a Borgo Panigale. Fresco del trionfo a Brno, il 33enne pilota spagnolo correrà con il Ducati Lenovo Team anche per le prossime due stagioni, nel 2027 e 2028. Il sette volte campione del mondo, causa infortunio, ha avuto un avvio di 2026 complicato, ma grazie alle vittorie consecutive al Balaton Park e Brno ha ridotto la propria distanza dalla vetta della classifica, occupata da Marco Bezzecchi. In Ungheria, l'iridato in carica ha regalato la 100esima vittoria in MotoGP al Ducati Lenovo Team - e la sua 100^ in tutte le classi - proprio nell'anno del centesimo anniversario della scuderia italiana.

"Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia - le parole di Marc Marquez - Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perchè amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finchè sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso".

"Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso - spiega Claudio Domenicali, Ceo Ducati Motor Holding - Ha portato all'interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo. Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all'interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno. Proseguire insieme significa dare continuità ad un progetto di successo e quindi affrontare le prossime stagioni con l'ambizione di mantere Ducati ai vertici della MotoGP", conclude Domenicali.

"Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui - sottolinea Luigi Dall'Igna, general manager di Ducati Corse - Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell'esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all'intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d'orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).