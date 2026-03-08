Maratonina, festa dello sport e dell'atletica alle Mura: vincono Cugnata e Agnello

Oltre cinquecento atleti da ogni parte della Sicilia e non solo hanno preso parte alla competizione

Gela. Le Mura Timoleontee accolgono per la prima volta la Maratonina di Gela, giunta alla dodicesima edizione e oggi dedicata alla figura della donna in tutte le sue sfaccettature. Ad aggiudicarsi la mezza maratona nelle rispettive categorie sono Desiree Cugnata e Vincenzo Agnello, premiati al termine della kermesse dall’Asd Atletica Gela. Oltre cinquecento atleti da ogni parte della Sicilia e non solo hanno preso parte alla competizione, molti dei quali gelesi. Nonostante le scarse tempistiche dovute al fatto che l’ultima edizione è stata organizzata appena tre mesi fa, l’evento ha riscontrato un grande successo, superando anche l’ultima Maratonina andata in scena lo scorso dicembre.