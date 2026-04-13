Manutenzioni stradali e segnaletica, dopo due anni la Regione finanzia un progetto da 200 mila euro

L'assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha rilasciato il decreto di finanziamento

Gela. Il progetto venne trasmesso da Palazzo di Città agli uffici regionali sul finire del 2024. Dopo circa due anni, da Palermo è arrivato il via libera a un finanziamento da poco meno di 200 mila euro. Sono somme che serviranno per le manutenzioni stradali e la segnaletica. Certamente, saranno utili, dato il bisogno evidente di interventi lungo le strade cittadine, in condizioni difficili e in alcuni tratti al limite della praticabilità. L'amministrazione comunale è stretta dai vincoli del dissesto e nei mesi ha cercato di sopperire, anche se le abbondanti piogge non hanno favorito i ripristini. L'assessorato regionale infrastrutture e mobilità ha rilasciato il decreto di finanziamento per un totale di 196 mila euro. Nulla di eccezionale, quanto all'ammontare, ma comunque utile per organizzare interventi d'urgenza.