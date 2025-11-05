Manutenzioni e pulizia, partono attività a Settefarine e via Australia

Una verifica tecnica si è tenuta questa mattina. L'attenzione è concentrata sulle palme e sui resti che si accumulano in strada

Gela. Settefarine e via Australia, nei prossimi giorni, saranno al centro di attività di manutenzione e pulizia, soprattutto per quanto riguarda le palme, circa duecento in totale, e ciò che generano lungo le strade. Questa mattina, ci sono state verifiche e una riunione tecnica, in presenza dei riferimenti del settore comunale e della Ghelas, che si occuperà dei lavori. "Faremo una pulizia eliminando infiorescenze e semi che finiscono in strada, determinando pericoli per chi si muove a piedi - dice l'assessore Giuseppe Fava - il management di Ghelas e i tecnici si sono resi disponibili". I lavori, anche per l'erba incolta che man mano cresce, saranno concentrati proprio a Settefarine e in via Australia, zone nelle quali si attende da tempo un maggior decoro, finalizzato alla sicurezza delle arterie viarie. "Continueremo le attività pure per il verde nelle rotatorie di ingresso della città", sottolinea Fava.