Manutenzione strade zona industriale, consegnati i lavori
Le strade sono di pertinenza comunale e grazie ad un finanziamento regionale all’Irsap saranno spesi circa 950 mila euro
Gela. Un passo avanti verso la riqualificazione del manto stradale nell’asse viario dell’area industriale. Nella giornata di ieri sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria nella zona Industriale. Le strade sono di pertinenza comunale e grazie ad un finanziamento regionale all’Irsap saranno spesi circa 950 mila euro. Presenti alla consegna dei lavori l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Filippo Franzone, l’impresa aggiudicataria Ruberto, il direttore dei lavori Gaetano Russo, i tecnici dell’Irsap Angelo Bottaro e Crocifisso Castelletti, il dirigente Antonino Collura ed il Rup del progetto Salvatore Callari. Nello specifico gli interventi riguardano:
-Asse portuale zona ingresso Eni verso la zona industriale
- Asse viario uffici direzionali Irsap sino alla zona Nord 2
- riparazione buche asfalto in tutte le strade della zona industriale
- posizionamento nuove griglie tombini in cemento armato area Nord 2
- interventi ripristino stradale svincolo Zona Industriale verso la S.S. 115