Manovre agli organi di scarico della diga Disueri, chiusa strada Grotticelle

Gela. A seguito della nota trasmessa dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti-Servizio 4–Gestione Infrastrutture per le Acque, gestore della Diga Disueri, relativa alle manovre degli organi di scarico dell’invaso, è stata disposta in via precauzionale la chiusura temporanea della strada Diga Grotticelle. Il provvedimento è stato adottato in accordo con la Protezione Civile di Gela al fine di garantire la sicurezza pubblica durante le operazioni comunicate dall’ente gestore. Seguiranno aggiornamenti non appena le condizioni consentiranno la riapertura della viabilità. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni.