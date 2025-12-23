Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

A cura di Redazione 23 dicembre 2025 11:40

ROMA (ITALPRESS) - Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sul maxiemendamento alla legge di bilancio. La seduta è stata sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla Nota di variazione al bilancio che sarà deferita alla commissione Bilancio per poi essere votata dall'Assemblea. Si procederà quindi al voto finale del ddl di Bilancio 2026. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency-