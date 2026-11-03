Manovra, Salvini “Tagli alla scuola? Non sapevo nulla, faremo delle proposte”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Parlamento è eletto dagli italiani apposta per migliorare qualcosa che eventualmente dovesse essere migliorato sulla scuola, sulla sanità e sulle pensioni. Noi come Lega ci s...

MILANO (ITALPRESS) - "Il Parlamento è eletto dagli italiani apposta per migliorare qualcosa che eventualmente dovesse essere migliorato sulla scuola, sulla sanità e sulle pensioni. Noi come Lega ci stiamo già preparando, dicendo anche dove prendiamo i soldi, evidentemente sono convinto che sia un momento in cui occorre essere cauti, attenti e investire laddove va investito". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando della manovra in occasione dell'inaugurazione a Milano di Eicma. "Non condivido quelli che mettono in competizione la sanità pubblica con l'accreditato. Il modello lombardo è un esempio di come pubblico e privato insieme possono tagliare le liste d'attesa e possono offrire più prestazioni - ha concluso -. Questo vale anche nella scuola. Sicuramente il taglio al mondo della scuola è qualcosa su cui ragionare, e come Lega qualche proposta la faremo. Se ce l'aspettavamo? No, io non ne sapevo niente".

"Chiedere un altro contributo alle banche? Non è che la Lega ce l'abbia coi banchieri. I banchieri, buon per loro, stanno facendo utili da decine di miliardi di euro - ha aggiunto Salvini -. In un momento in cui ci sono settori in difficoltà, in cui il carovita colpisce tante famiglie, se ci fosse la necessità di avere anche qualcosa in più per andare a intervenire in quei settori più delicati, come scuola, salute e pensioni, noi non avremo problemi a proporre".

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