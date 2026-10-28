Manovra, Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "In legge di bilancio introduciamo il principio secondo cui un'azienda che è nata artigiana, e che lo è stata per almeno sette anni, potrà mantenere la propria qualifica anche se de...

ROMA (ITALPRESS) - "In legge di bilancio introduciamo il principio secondo cui un'azienda che è nata artigiana, e che lo è stata per almeno sette anni, potrà mantenere la propria qualifica anche se deciderà di aumentare i propri lavoratori, con attenzione particolare nei confronti di maestranze e apprendisti: crescere non significherà più doversi snaturare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confartigianato Imprese.

"Vogliamo aiutare tutte le imprese di questa nazione a diventare più forti e creare nuova occupazione. Abbiamo lavorato per proteggere il nostro saper fare anche fuori dai confini nazionali: a livello europeo abbiamo ottenuto l'estensione delle indicazioni geografiche protette anche ai prodotti artigianali e industriali non alimentari, offrendo uno scudo alle eccellenze territoriali", ha aggiunto.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).