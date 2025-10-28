Mano pesante del giudice sportivo su Aperi, tre giornate di squalifica

Salterà le sfide di campionato contro Milazzo, Sambiase e Paternò

Gela. Il Giudice Sportivo ha emesso il suo verdetto: mister Gaspare Cacciola non potrà contare su Sebastiano Aperi per tre giornate a causa della squalifica rimediata dall’attaccante. Domenica, infatti, contro l’Enna, il numero nove biancazzurro, “a gioco fermo, ha pestato con il piede la gamba di un avversario che si trovava a terra a seguito di un fallo”. Queste quanto affermato dal Giudice Sportivo, che costringe l’attaccante del Gela a rimanere lontano dal terreno di gioco. Aperi salterà le sfide di campionato contro Milazzo, Sambiase e Paternò.