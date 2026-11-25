La polemica Manifestazioni natalizie, Confcommercio: "Organizzate senza condivisione con le associazioni"

Le manifestazioni natalizie e di fine anno

Gela. "L'amministrazione comunale ha organizzato le manifestazioni natalizie senza coinvolgere le organizzazioni di categoria", fanno sapere i rappresentanti di Confcommercio Caltanissetta Enna. "Una scelta che penalizza il dialogo con gli operatori economici e rischia di compromettere le opportunità di sviluppo per il tessuto commerciale cittadino. La programmazione delle manifestazioni natalizie da parte dell'amministrazione comunale, con il coordinamento dell'assessorato al turismo, si è sviluppata senza alcun preventivo confronto con le organizzazioni di categoria e, in particolare, con le associazioni di categoria. Una modalità operativa che lascia perplessi e che non può non suscitare rammarico, soprattutto alla luce delle richieste di confronto che la nostra organizzazione aveva già avanzato nei confronti dell'amministrazione comunale. In occasione del recente incontro con gli assessori, Franzone e Morgana, il presidente della delegazione di Gela della Confcommercio Caltanissetta Enna, Carlo Cavaleri, aveva infatti sottolineato l'importanza di affrontare tempestivamente il tema della programmazione natalizia, evidenziando come gli operatori commerciali fossero ancora all'oscuro delle iniziative eventualmente previste e chiedendo indicazioni chiare per consentire alle attività di organizzarsi per tempo e valutare possibili iniziative di collaborazione. Non a caso, in quella stessa occasione, era stata evidenziata anche l'assenza dell'assessore al turismo, Romina Morselli, la cui partecipazione sarebbe stata particolarmente importante proprio per affrontare il tema degli eventi e delle manifestazioni natalizie. Oggi, alla luce delle scelte compiute, quella mancata presenza assume un significato ancora più evidente: la programmazione è stata portata avanti senza che vi fosse un reale coinvolgimento delle rappresentanze del commercio. Non contestiamo la volontà dell'amministrazione di organizzare iniziative per il Natale, anzi, riteniamo che animare la città e renderla attrattiva durante le festività sia un obiettivo importante e condivisibile. Quello che contestiamo è il metodo – fanno sapere dall'associazione di categoria – non è pensabile che si definisca un programma di manifestazioni che interessa direttamente la vita economica della città senza ritenere necessario ascoltare chi, ogni giorno, rappresenta e vive le esigenze delle attività commerciali. Avevamo manifestato la nostra disponibilità a collaborare, a proporre idee e a contribuire alla costruzione di un calendario di iniziative capace di coinvolgere il commercio. Evidentemente questa disponibilità non è stata ritenuta meritevole di attenzione. La delegazione di Gela della Confcommercio Caltanissetta Enna ritiene che il Natale rappresenti uno dei momenti più importanti dell'anno per il commercio cittadino. Le iniziative di animazione, gli eventi e le manifestazioni non dovrebbero essere considerati semplicemente appuntamenti da inserire in un calendario, ma strumenti per generare presenze, favorire la frequentazione del centro storico, sostenere le attività economiche e rafforzare l'attrattività complessiva della città. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile una programmazione condivisa, capace di mettere in rete amministrazione, associazioni, operatori economici e realtà del territorio. Il commercio non può essere considerato soltanto una componente chiamata a beneficiare indirettamente degli eventi, ma deve essere riconosciuto come un interlocutore fondamentale nella loro progettazione". "Ci dispiace constatare che, ancora una volta, sia mancata la volontà di costruire un percorso di collaborazione con le organizzazioni di categoria – dice il presidente Carlo Cavaleri – il nostro ruolo non è quello di limitarci a commentare le decisioni assunte da altri, ma di rappresentare le imprese e contribuire attivamente alla crescita della città. La porta di Confcommercio resta aperta al dialogo e alla collaborazione, ma il confronto deve essere concreto e non soltanto dichiarato. Ci auguriamo che per le prossime iniziative l'amministrazione, a partire dall'assessorato al turismo, comprenda che programmare insieme significa valorizzare meglio le risorse della città e offrire maggiori opportunità anche al commercio locale".