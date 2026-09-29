Manifestazione sanità, Ugl aderisce: Alario, "ci saremo per la città senza collocazioni politiche"

lario sottolinea che “continueremo a vigilare su ogni iniziativa che possa assicurare un pieno rispetto del diritto alla salute dei cittadini”

Gela. “L'Ugl parteciperà alla manifestazione del 3 ottobre, a Gela, per il potenziamento del sistema sanitario cittadino”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario. “La nostra organizzazione sindacale non è interessata agli schieramenti politici – dice Alario – saremo alla manifestazione a sostegno della città, pur riconoscendo gli sforzi che la direzione generale Asp sta comunque mettendo in campo per un miglioramento”. Alario sottolinea che “continueremo a vigilare su ogni iniziativa che possa assicurare un pieno rispetto del diritto alla salute dei cittadini”.