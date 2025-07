Manfria, sosta selvaggia e segnaletica violata: residenti, "mai interventi"

Senza interventi, sono pronti a segnalare tutto alla capitaneria di porto e alle forze dell'ordine

Gela. Uno dei tratti viari principali di Manfria ostaggio della sosta selvaggia. Anche la nuova segnaletica non viene di fatto osservata dai tanti avventori che in questo periodo si recano nella frazione balneare. Diversi residenti hanno segnalato quanto accade soprattutto nel tratto di via Santa Maria degli Angeli e in quelli limitrofi. Le vetture vengono lasciate in sosta su entrambi i lati della strada e ancora una volta a rischio è l'incolumità pubblica, dato che neppure le ambulanze riescono ad accedere. Diversi residenti, inoltre, si trovano le vetture parcheggiate davanti agli ingressi dello loro abitazioni e capita che non riescano a uscire oppure a farvi accesso. Sono molte le segnalazioni inoltrate all'amministrazione comunale e al sindaco ma a oggi non ci sono stati riscontri. Vengono richiesti più controlli e un'adeguata attivazione delle misure minime, soprattutto a salvaguardia dell'incolumità pubblica. "In queste condizioni come si pretende che Manfria possa sviluppare opportunità turistiche?", si chiedono i residenti. Senza interventi, sono pronti a segnalare tutto alla capitaneria di porto e alle forze dell'ordine.