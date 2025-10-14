Manfria, pronta la consegna dei lavori per la rete fognaria nella frazione balneare

Nei mesi passati, non sono mancati solleciti per pervenire in tempi celeri ai lavori, assegnati o ora pronti al via

Gela. Tra le opere strategiche, attese da anni, c'è sicuramente la rete fognaria di Manfria. I cantieri per quella idrica sono di fatto conclusi, mentre in settimana, salvo eventuali rinvii dell'ultimo momento, sarà la volta della consegna dei lavori per il sistema fognario. Abbiamo già riferito dell'intenzione del presidente dell'Assemblea territoriale idrica Massimiliano Conti, che vuole accelerare su progetti molto importanti, anche prima della riunione Ati della prossima settimana. Così, i lavori della rete fognaria nella frazione balneare, per un importo di oltre tre milioni di euro, finanziati con decreto regionale, man mano entreranno a regime. Si tratta del primo stralcio, reso necessario proprio per dare l'impulso decisivo alla procedura. Successivamente, si cercherà di individuare altre risorse finanziarie per estendere il sistema fognario alle aree limitrofe. E' un'opera che si lega agli interventi per il collettore e a quelli di potenziamento del depuratore di Macchitella. L'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone e ancora con la rappresentanza dem, in giunta e in consiglio (prima l'ex assessore Giuseppe Arancio, gli attuali Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina e inoltre il consigliere Antonio Cuvato), ha voluto attivare ogni canale istituzionale utile per sbloccare le procedure e acquisire i fondi necessari. Nei mesi passati, non sono mancati solleciti per pervenire in tempi celeri ai lavori, assegnati o ora pronti al via.