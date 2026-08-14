Manfria: Madonna sullo scoglio con una parrucca colorata, tra indignazione e goliardia

Parrucca colorata sulla Madonna dello scoglio di Manfria: provocazione o gesto goliardico? L’immagine scatena polemiche e ironia sui social.

Gela. La Madonna sullo scoglio di Manfria torna al centro dell’attenzione. E stavolta non per la discussa installazione della statua, finita già in passato nel mirino per la presunta assenza di autorizzazioni, ma per un look decisamente fuori dagli schemi.

Questa mattina, sulla sommità dello scoglio, qualcuno ha infatti sistemato una vistosa parrucca colorata sulla testa della statua. Un’immagine che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro dei social, tra indignazione, commenti e anche qualche inevitabile risata.

Un gesto goliardico? Una provocazione deliberata? Al momento non ci sono elementi per attribuirne la responsabilità. Di certo, l’effetto non è passato inosservato tra i frequentatori dello scoglio, dove non sono mancate le proteste per quello che è stato interpretato come uno sfregio a un simbolo religioso.

La risposta, però, è arrivata rapidamente: la parrucca è stata rimossa da una bagnante tra gli appalusi della spiaggia e la Madonna è tornata al suo aspetto abituale.

Resta così una vicenda che, tra sacro, dissacrazione e ironia social, riporta ancora una volta sotto i riflettori quella singolare statua piazzata sullo scoglio di Manfria, per un giorno trasformata in drag queen.