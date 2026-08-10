Manfria, i festeggiamenti per santa Chiara d'Assisi: fede e celebrazioni

Domani la celebrazione

Gela. Domani, 11 agosto, torna alla Casa francescana di Manfria la festa dedicata a Chiara d'Assisi, la santa ritenuta ormai la protettrice della frazione. E' una festa molto sentita dai fedeli che hanno imparato a conoscere la santa della povertà non solo per essere stata la fedele pianticella di Francesco, ma anche per il suo carattere e la sua opera che l'hanno resa una delle più grandi donne del medioevo. A questo evento religioso cosi importante per il territorio il Comune non ha ritenuto di concedere nessun tipo di sostegno ma la comunità saprà ugualmente dare lustro e decoro alla festa come fa da 31 anni. A celebrare l'eucarestia alle ore 19 sarà don Giuseppe Fausciana. L'animazione della liturgia è affidata ai Fratelli del volto santo e alla ricostituita corale Santa Elisabetta d'Ungheria.