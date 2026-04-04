Mancuso fuori dall'Ars dopo l'inchiesta, al suo posto il consigliere di Niscemi Cirrone Cipolla

La forzista, che fu prima dei non eletti nella lista del partito, quattro anni fa, dietro proprio a Mancuso, che si riconfermò campione di preferenze sul territorio, sarà parlamentare all'Assemblea regionale, in una fase che porta alle urne del 2027 di Ma

Niscemi. Michele Mancuso lascia ufficialmente la carica di parlamentare regionale. E' attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, con pesanti accuse di corruzione, nell'inchiesta su un contributo sbloccato in cambio di denaro. In casa Forza Italia, la prossima settimana, all'Ars, sarà la volta dell'attuale consigliere comunale di Niscemi Rosetta Cirrone Cipolla. E' stata fissata la seduta della commissione verifica poteri, che affiderà temporaneamente le funzioni di deputato regionale supplente, proprio a Cirrone Cipolla. Mancuso, a causa dell'inchiesta e della misura restrittiva, è stato sospeso dalla carica di parlamentare regionale. La forzista, che fu prima dei non eletti nella lista del partito, quattro anni fa, dietro proprio a Mancuso, che invece si riconfermò campione di preferenze sul territorio, sarà parlamentare all'Assemblea regionale, in una fase che porta alle urne del prossimo anno. A lei guardano, inevitabilmente, gli azzurri rimasti privi della leadership di Mancuso, ampiamente consolidata. Dovrà essere, probabilmente, la stessa Cirrone Cipolla a riorganizzare una base abbastanza scossa da quanto accaduto negli scorsi mesi. Cirrone Cipolla sarà deputato di maggioranza, sempre nell'area sud della provincia che aveva già espresso il deputato FdI Salvatore Scuvera, a sua volta subentrato, ma per l'esito di un ricorso giudiziario, all'attuale sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. In città, il gruppo locale ha già preso contatti, seppur informali, con la stessa Cirrone Cipolla che a questo punto potrebbe essere tra i papabili per la prossime urne regionali, di fatto dopo poco meno di un anno di mandato, sempre che non arrivassero novità dall'inchiesta su Mancuso. Dietro alla forzista il partito sul territorio dovrà ricostruire e non si potrà non partire dai due centri nevralgici, Caltanissetta (da sempre punto forte di Mancuso e ora con il riferimento del sindaco e presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro) e Gela (dove l'area dell'europarlamentare Marco Falcone ha iniziato a riavvicinarsi alla dirigenza in un dialogo che pare andare avanti).