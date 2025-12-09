Mancuso cerca di ricucire tra i forzisti, vedrà i suoi per superare ruggini e incomprensioni interne

Venerdì, si terrà un incontro, piuttosto informale, richiesto dallo stesso Mancuso, che nell'ultimo periodo non è intervenuto nelle vicende gelesi e qualcuno, probabilmente, avrebbe preferito posizioni ferme, anche da parte sua

Gela. Acqua su un fuoco che potrebbe ancora una volta segnare i rapporti interni al gruppo locale di Forza Italia. Cercherà di gettarla il parlamentare Ars e coordinatore territoriale del partito Michele Mancuso. Venerdì, si terrà un incontro, piuttosto informale, richiesto dallo stesso Mancuso, che nell'ultimo periodo non è intervenuto nelle vicende gelesi e qualcuno, probabilmente, avrebbe preferito posizioni ferme, anche da parte sua. Il caso vero e proprio è stato alimentato dalle scelte che il gruppo consiliare azzurro e la segreteria hanno finalizzato sul bilancio stabilmente riequilibrato. La prospettiva tracciata dal segretario Vincenzo Cirignotta e dal capogruppo consiliare Antonino Biundo, con l'emendamento tecnico e poi il voto favorevole allo strumento finanziario, convince poco una parte degli azzurri, che comunque si rivede in Mancuso. Il gelo su certi temi si era fatto manifesto già prima della discussione sul bilancio. Come abbiamo riferito, l'asse tra la segreteria e il gruppo consiliare si è irrobustita, rispetto agli esordi, è in calo invece la linea comunicativa tra il segretario e altri esponenti, a partire dall'ex assessore Nadia Gnoffo, peraltro impegnata in un'azione giudiziaria finalizzata a rivendicare il seggio in consiglio comunale proprio in favore del partito, costituito a suo supporto. Altro tema che fa discutere è quello dei nuovi possibili ingressi. Venerdì, all'incontro indetto da Mancuso, potrebbe partecipare il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, che pare sempre più vicino a FI ma non ha ancora formalizzato l'adesione, nonostante sia stato candidato sotto le insegne azzurre alle provinciali. Al partito sembra molto vicina l'ex candidato a sindaco Grazia Cosentino, consigliere indipendente di centrodestra e un anno fa sostenuta da FI alle amministrative. L'accelerazione possibile sul suo sì al partito non fa cantare vittoria a chi invece avrebbe voluto maggiore concertazione, dato peraltro che si attende la decisione sul ricorso in appello che la stessa Cosentino, con i propri legali, ha formalizzato e che vede Gnoffo e il partito, come parti avverse. Mancuso dovrà mettere un punto preciso, partendo dal presupposto che la linea politica in città è di competenza della segreteria, che i forzisti hanno sostenuto a piene mani solo la scorsa estate. Qualcosa, adesso, sembra essersi inceppato e le ruggini del bilancio si fanno sentire, non solo all'interno del partito ma più in generale nella coalizione locale di centrodestra. La riunione di venerdì dovrebbe essere preceduta da un incontro, in città, previsto per giovedì: i forzisti dovrebbero dedicarlo ai temi, con in testa quello della sicurezza stradale, argomento di recente rilanciato dalla segreteria.

In foto il parlamentare Ars Michele Mancuso