Mancati pagamenti guardie giurate per servizio in ospedale, Ugl sicurezza civile: "C'è accordo"

Le guardie giurate svolgono attività nei presidi ospedalieri, come nel caso del "Vittorio Emanuele"

Gela. Ieri, si è svolto l'incontro prefettizio, a Caltanissetta, in seguito alla convocazione giunta dal prefetto Licia Messina, circa i mancati pagamenti degli stipendi ai dipendenti dell'istituto di vigilanza "New guard srl", da diversi mesi non liquidati. Le guardie giurate svolgono attività nei presidi ospedalieri, come nel caso del "Vittorio Emanuele". La società ha rappresentato al tavolo l'indisponibilità economica per un contenzioso con l'erario, oggi però definito con sentenza a suo favore. Pertanto le federazioni regionale e provinciale Ugl sicurezza civile, le cui segreterie sono rappresentate rispettivamente da Salvo Luparelli e Massimiliano Sollami, con la Rsa Mario Riggi, hanno proceduto alla sottoscrizione del verbale. L' impegno aziendale è di liquidare le spettanze economiche entro il prossimo venerdì 4 settembre. In caso contrario, sarà l'Asp, come committente dell'appalto (presente al tavolo), a porre in essere la sostituzione per il pagamento degli emolumenti, sulla scorta della esponsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003-(Legge Biagi). Inoltre, si è pervenuti all'impegno relativo alla proposta dell'Ugl sicurezza civile, di liquidare le spettanze economiche mensili il 15 di ogni mese.