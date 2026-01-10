Maltempo, pioggia e forte vento nel Palermitano: alberi caduti

PALERMO (ITALPRESS) & Freddo, pioggia e forti raffiche di vento stanno creando disagi nel palermitano, dove si registra anche la caduta di alberi. A Termini Imerese, a causa del vento, un pino si è abbattuto nell& del Belvedere, davanti ad

PALERMO (ITALPRESS) – Freddo, pioggia e forti raffiche di vento stanno creando disagi nel palermitano, dove si registra anche la caduta di alberi. A Termini Imerese, a causa del vento, un pino si è abbattuto nell’area del Belvedere, davanti ad un pub. Non si registrano danni a persone e strutture.

Sul posto vigili del fuoco e personale della polizia municipale. Un altro albero è caduto lungo la strada che collega Termini Imerese a Caccamo, interrompendo la circolazione stradale. Palermo, invece, è stata interessata da una grandinata, breve ma intensa, che ha imbiancato per pochi istanti le strade. Disagi anche per pioggia e forte vento.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).