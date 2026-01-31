Quotidiano di Gela

Maltempo, ordinanza della Protezione Civile per Calabria, Sicilia e Sardegna. Monitoraggio sulla frana di Niscemi

Maltempo, ordinanza della Protezione Civile per Calabria, Sicilia e Sardegna. Monitoraggio sulla frana di Niscemi

A cura di Redazione Redazione
31 gennaio 2026 11:48
Maltempo, ordinanza della Protezione Civile per Calabria, Sicilia e Sardegna. Monitoraggio sulla frana di Niscemi -
Sicilia
Cronaca
Italpress
Regione
Condividi

ROMA (ITALPRESS) – Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un’ordinanza relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Tra le diverse disposizioni, l’articolo 17 dell’ordinanza riguarda la frana di Niscemi: il testo prevede la realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, la realizzazione di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico e la predisposizione di un sistema di sorveglianza.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela