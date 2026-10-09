Maltempo nel Trapanese, Schifani “Subito le prime risorse per l’emergenza, vicini alle comunità colpite”
Lo rende noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani
PALERMO (ITALPRESS) – “Ho avuto modo di confrontarmi con il prefetto di Trapani Lupo sulla situazione nelle aree colpite dalle trombe d’aria, in particolare a Marsala e Petrosino”. Lo rende noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando che il governo regionale “presenterà un emendamento alle variazioni di bilancio per stanziare le prime risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e realizzare gli interventi urgenti sul territorio”. “Siamo vicini alle comunità colpite – aggiunge il Governatore – e seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione, con la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile e in raccordo con le autorità locali e gli organismi impegnati nella gestione dell’emergenza”.
– foto Facebook Renato Schifani –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 09 ottobre 2026