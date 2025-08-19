Quotidiano di Gela

Maltempo, in provincia di Enna due auto finiscono in un torrente: c’è un disperso

A cura di Redazione
19 agosto 2025 20:48
Cronaca
Italpress
Regione
ENNA (ITALPRESS) – Due auto sono finite a causa del maltempo nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. I Vigili del Fuoco sono riuscite a individuare le vetture e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con un elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso. 

-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

