Maltempo, in provincia di Enna due auto finiscono in un torrente: c’è un disperso

ENNA (ITALPRESS) & Due auto sono finite a causa del maltempo nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. I Vigili del Fuoco sono riuscite a individuare le vetture e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche

A cura di Redazione 19 agosto 2025 20:48

Condividi

ENNA (ITALPRESS) – Due auto sono finite a causa del maltempo nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna. I Vigili del Fuoco sono riuscite a individuare le vetture e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con un elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso. -Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).