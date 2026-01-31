Maltempo in città, "allerta gialla": Coc attivo, "limitare spostamenti"

Attualmente, sono in corso precipitazioni di forte intensità, che potrebbero causare disagi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo

Gela. Come già comunicato nella giornata di ieri, per la giornata odierna è in vigore un’allerta meteo di livello giallo nel territorio comunale. Attualmente, sono in corso precipitazioni di forte intensità, che potrebbero causare disagi alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo, in particolare nelle zone e nelle strade maggiormente soggette ad allagamenti. Si invita pertanto la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando di uscire se non in caso di reale necessità, e a prestare la massima attenzione, evitando in ogni caso le strade più intaccate dalla pioggia e le aree a rischio. Si raccomanda inoltre di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti prudenti per la propria sicurezza e quella degli altri. Il Coc rimane attivo. Ulteriori comunicazioni verranno diffuse in base all’evolversi delle condizioni meteo