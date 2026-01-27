Maltempo, Federimpreseuropa “Impegno a supporto delle PMI di Calabria e Sicilia”

ROMA (ITALPRESS) - La presidente nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, ha seguito "con particolare attenzione" l'evolversi della situazione legata ai danni provocati dal ciclone "Harry" in...

ROMA (ITALPRESS) - La presidente nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari, ha seguito "con particolare attenzione" l'evolversi della situazione legata ai danni provocati dal ciclone "Harry" in Calabria e Sicilia e gli esiti del Consiglio dei Ministri di ieri, che ha deliberato lo stanziamento di 100 milioni di euro a sostegno dei territori colpiti. Lo si legge in una nota. "Un'attenzione costante, quella della Presidente Modaffari, dettata dal profondo interesse verso le condizioni del sistema produttivo locale e, in particolare, verso le PMI e le micro imprese, che rappresentano l'ossatura economica dei territori e che oggi si trovano in ginocchio a causa delle gravi difficoltà operative, finanziarie e produttive generate dall'evento calamitoso", si legge in una nota di Federimpreseuropa.

"Lo stanziamento deciso dal Governo rappresenta un segnale importante e concreto di vicinanza ai territori e al mondo delle imprese di Calabria e Sicilia. E' fondamentale che le risorse messe a disposizione possano essere accompagnate da un'attenta valutazione della situazione reale delle aziende, soprattutto di quelle di minori dimensioni, maggiormente esposte alle conseguenze di questa emergenza", afferma Modaffari.

Nei prossimi giorni, Modaffari terrà una riunione con il Coordinatore Regionale Calabria, Antonio Luppino, e la Coordinatrice Regionale, Arianna Valenza, i quali seguiranno da vicino la situazione relativa al supporto delle imprese nelle due regioni e collaboreranno attivamente per portare proposte concrete ai Commissari straordinari nominati.

"Federimpreseuropa intende collaborare in modo leale e propositivo con le istituzioni, mettendo a disposizione competenze, esperienza e conoscenza delle dinamiche imprenditoriali locali, affinchè le misure adottate possano tradursi rapidamente in un sostegno concreto per le aziende, tutelando occupazione e continuità produttiva", conclude Modaffari.

Federimpreseuropa conferma infine "la propria piena disponibilità a operare in sinergia con il Governo, i Commissari straordinari, le Regioni e gli enti locali, contribuendo a un percorso di ripresa fondato su dialogo istituzionale, responsabilità e attenzione alle esigenze reali del mondo imprenditoriale", conclude la nota.

