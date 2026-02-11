Maltempo, domani allerta in città: sindaco, "scuole chiuse"

Il Sindaco rende noto che è in corso di emissione apposita Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità

Gela. A seguito del Comunicato Straordinario di Protezione Civile – Prot. n. 7861/DG/DRPC Sicilia dell’11.02.2026, con il quale la Regione Siciliana ha disposto il preallertamento per condizioni meteorologiche avverse previste a partire dal pomeriggio odierno e con intensificazione nella giornata di domani, caratterizzate da forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse, il Sindaco rende noto che è in corso di emissione apposita Ordinanza Sindacale contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento prevede, per la giornata di domani giovedì 12 febbraio 2026

- La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;

- La chiusura dei cimiteri comunali;

- La chiusura della Villa Comunale e di tutti i parchi e aree verdi pubbliche;

- La sospensione dei mercati rionali e di ogni attività mercatale all’aperto.

La decisione si rende necessaria in considerazione delle avverse condizioni meteo previste, con particolare riferimento a forti raffiche di vento, rischio mareggiate lungo il litorale e possibili criticità idrogeologiche, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per la cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale invita la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, ad evitare le aree costiere e le zone alberate, e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli organi competenti.

Il Centro Operativo Comunale (COC) sarà attivo per il monitoraggio dell’evoluzione della situazione e per il coordinamento di eventuali interventi.

Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune.