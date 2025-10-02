Malore improvviso, scompare Rossella Belluccia

Dottoressa commercialista, aveva da poco compiuto 60 anni. Una probabile ischemia l'ha colpita mentre era nella sua abitazione di Modena, dove lavorava da qualche tempo.

Gela. Una morte improvvisa ha colpito l’Ordine dei Commercialisti. E’ scomparsa Rossella Belluccia, 60 anni compiuti da due settimane. Un malore (probabile emorragia cerebrale) non le ha dato scampo. La donna si trovava a Modena per motivi di lavoro quando si è sentita male nella sua abitazione. I sanitari sono arrivati poco dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un familiare, cui lei aveva chiamato allarmata. Rossella è rimasta diversi giorni in coma farmacologico ma oggi è spirata, lasciando nella costernazione il marito Rosario ed il figlio Leandro, che si erano precipitati a Modena per stare accanto alla loro amata.

Dedita al lavoro ed alla famiglia, Rossella Belluccia era una professionista seria e competente. Era stata la prima consulente ad aver attivato al Comune lo Sportello Giovani ed il Suap. Sempre sorridente e disponibile, non trascurava l’attenzione per la sua città. Un improvviso malore l’ha strappata alla vita. I funerali si celebreranno la settimana prossima in città per via dell’iter burocratico.

La redazione del Quotidiano di Gela e di Telegela si stringe attorno a Rosario e Leandro ed ai familiari tutti per la gravissima perdita.