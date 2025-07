I fatti si sono verificati questa mattina

Gela. Un malore sarebbe stato fatale per un bagnante che questa mattina si trovava in spiaggia, nella zona balneare tra Manfria e Roccazzelle. L'uomo è deceduto nonostante i soccorsi e l'arrivo delle forze dell'ordine e della capitaneria. A richiedere i primi interventi sarebbero stati altri bagnanti che si trovavano in quel tratto di spiaggia.