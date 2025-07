Malore a bordo di un mercantile lungo la costa locale, deceduto membro dell'equipaggio

Il mercantile è arrivato al porto isola

Gela. Era a bordo di un mercantile, in transito lungo un tratto della costa locale. Un operatore dell'equipaggio è stato colpito da malore, probabilmente un infarto, ed è deceduto. Il mercantile è arrivato al porto isola. Gli operatori di Eni hanno provveduto a dare il supporto necessario, anche con l'equipe medica. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.