Maldini ancora a segno, il Cagliari vince a Udine e vola alto

UDINE (ITALPRESS) - Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane. La formazione sarda sbanca anche il Bluenergy Stadium, battendo per 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Maldini in avvio di ripresa. L'...

UDINE (ITALPRESS) - Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane. La formazione sarda sbanca anche il Bluenergy Stadium, battendo per 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Maldini in avvio di ripresa. L'attaccante italiano risponde così sul campo dopo la difficile settimana vissuta per questioni extracalcistiche ma culminata con la convocazione in azzurro per i prossimi impegni di Nations League. Una sconfitta amara, invece, per i padroni di casa che non sono riusciti a capitalizzare la mole di gioco prodotta. Quattro vittorie su cinque incontri: con questo bilancio il Cagliari si affaccia alla lunga sosta nazionali. Match scoppiettante sin dai primi minuti con entrambe le squadre che hanno diverse occasioni per sbloccare il risultato. All'intervallo, però, è certamente l'Udinese quella con i maggiori rimpianti. La migliore chance per i bianconeri arriva al 25', quando Davis ruba palla, salta Rodriguez e calcia a giro di sinistro con il pallone che sfiora il secondo palo. L'attaccante inglese sarà poi costretto al forfait al 38', a seguito di un problema muscolare. Qualche minuto prima, dopo un liscio di Zaniolo, Vojvoda aveva calciato alto da dentro l'area di rigore, sprecando l'assist proveniente dalla corsia mancina di Kamara. Nel finale di frazione, invece, Caprile è riuscito a rimediare ad un suo errore in impostazione, parando con la gamba il tentativo di Gueye. In generale, l'Udinese fa la partita, mentre il Cagliari predilige il gioco in ripartenza: gli ospiti calciano, di fatto, solo dalla distanza con Mendy e Romano non trovando però lo specchio della porta. In apertura di secondo tempo Caprile tiene a galla gli ospiti, respingendo l'assedio dell'Udinese, grazie a tre grandi parate nell'arco di cinque minuti (due sue Gueye, una su Kabasele). I bianconeri sembrano in controllo, ma al 54' ecco l'episodio che rimescola le carte in tavola. Da una punizione a proprio favore, i ragazzi di Runjaic si fanno gol da soli: sul retropassaggio errato di Kabasele, infatti, si avventa Maldini che scarta Okoye e sigla l'1-0. Reazione rabbiosa dell'Udinese che si riversa nuovamente in avanti, seppur con poca lucidità e tanta confusione. Sulla strada dei bianconeri, però, c'è un Caprile decisamente insuperabile che all'83' si distende a mano aperta per evitare un clamoroso autogol di Winks. Con questa vittoria il Cagliari sale a 12 punti mentre l'Udinese rimane a quota 4, perdendo la terza partita di fila.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).