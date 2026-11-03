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Malagò deposita la candidatura alla presidenza della Figc

ROMA (ITALPRESS) - Giovanni Malagò ha depositato oggi pomeriggio, presso la sede della Figc, la propria candidatura a presidente federale. L'attuale commissario ha presentato gli undici modelli di acc...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2026 19:30
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Malagò deposita la candidatura alla presidenza della Figc -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Giovanni Malagò ha depositato oggi pomeriggio, presso la sede della Figc, la propria candidatura a presidente federale. L'attuale commissario ha presentato gli undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A. A supporto della candidatura, Malagò ha depositato anche una documentazione con il modello di presentazione della candidatura, il documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico, la copia del tesseramento, una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell'articolo 29 dello Statuto Figc, la copia del certificato del casellario Giudiziale, la copia del certificato dei carichi pendenti. Malagò sfiderà il 14 dicembre Adriano Galliani, che è sostenuto da Aic e Aiac.

- foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 03 novembre 2026

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