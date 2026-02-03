"Maggioranza nei ranghi, c'è una linea", Castellana: "Sindaco vuole mantenere equilibri, M5s? Si lavora per dialogo"

Nei mesi che verranno, quando inizieranno a farsi sentire di più gli echi delle regionali 2027, più di qualche assestamento potrà esserci in giunta e non solo. Non sono da escludere candidature di attuali assessori

Gela. “Non penso che la maggioranza consiliare sia mai uscita dai ranghi”. Il capogruppo del Movimento cinquestelle Francesco Castellana, che la scorsa settimana, insieme ad altri pentastellati e a qualche dem, si è trovato a votare in maniera difforme rispetto soprattutto ai civici del sindaco, taglia sul nascere un'eventuale ipotesi di crisi interna fra gli alleati del primo cittadino. “Non posso essere nella testa degli altri – aggiunge – capita di avere posizioni differenti. Ieri, però, abbiamo subito trovato la linea. Ho voluto ribadire, nel corso dei lavori, che su emendamenti che possono avere refluenze finanziarie è necessaria la presenza in aula consiliare dei dirigenti. Siamo stati tutti d'accordo, maggioranza e opposizione”. L'esponente M5s è certo che il sindaco, a maggior ragione in una fase come questa di inizio anno, voglia “mantenere gli equilibri esistenti”. “Probabilmente, qualche evoluzione potrà esserci se l'Ars varerà il disegno di legge sugli enti locali – continua – dopo, ci saranno valutazioni da fare in primis sulla geografia politica e sulle strategie per affrontare le prossime competizioni elettorali”. Nei mesi che verranno, quando inizieranno a farsi sentire di più gli echi delle regionali 2027, più di qualche assestamento potrà esserci in giunta e non solo. Non sono da escludere candidature di attuali assessori, che in quel caso lascerebbero la squadra di governo. Tra i cinquestelle, con il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola chiamato a definire la road map per un'alternativa al centrodestra del governo Schifani, al momento l'attenzione pare rivolta al tentativo di una maggiore condivisione interna. Non è un mistero per nessuno che sovente manchi un certo dialogo, tra la rappresentanza in giunta e quella consiliare. I rapporti con l'assessore Romina Morselli non sempre sono idilliaci. “Devo dire che il nostro referente Filippo Rapicavoli e l'onorevole Nuccio Di Paola sono ben in grado di assicurare un canale di dialogo e di comunicazione – conclude Castellana – andiamo avanti nel progetto per la città. Può accadere che ci siano difficoltà di comunicazione ma i nostri riferimenti assicurano sempre un ottimo lavoro di cucitura”.