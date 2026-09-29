Maggioranza e assetti, Fava: "Scelta tra giunta e consiglio? Sarà in sintonia con partito e sindaco"

Dopo il vertice di maggioranza della scorsa settimana, i democratici faranno le loro valutazioni nel corso di una riunione di partito, probabilmente la prossima settimana

Gela. Tra i risvolti del vertice di maggioranza della scorsa settimana, ci sono scelte che il sindaco Terenziano Di Stefano aspetta vengano formalizzate dai suoi alleati. Non si tratta solo della riflessione interna sull'operato degli assessori, che il primo cittadino vuole ancor più intenso. Fra le cose da fare c'è pure la riserva da sciogliere sull'attuale doppio ruolo dell'assessore dem Giuseppe Fava, rientrato a pieno regime in giunta dopo l'autosospensione e che continua a mantenere il posto all'assise civica. Il sindaco ha già riferito che il Pd dovrà decidere quale ruolo Fava intenderà svolgere, escludendo che si possa mantenere il doppio livello ancora a lungo. "È una decisione che assumerò in piena sintonia con il partito e con il sindaco - spiega Fava - non ci sono mai stati problemi né ce ne saranno. Sono certo che una soluzione verrà raggiunta nel pieno rispetto di tutti". Fava, al di là della vicenda che lo ha portato a superare le righe istituzionali nei riguardi dei consiglieri di opposizione Cavallo e Di Benedetto, con le quali si è scusato, non ha mai avuto divergenze soprattutto con il sindaco, che gli ha affidato deleghe di peso, con in testa quella all'ambiente. L'assessore, due anni fa, fu il primo a rompere gli indugi nel Pd locale, appoggiando la candidatura di Di Stefano. La dirigenza dem dovrà dirimere una questione che, se Fava dovesse optare solo per la giunta, porterebbe in municipio il primo dei non eletti nella lista del partito del 2024. Chiaramente, se l'attuale assessore dovesse invece scegliere di mantenere il suo ruolo di consigliere lasciando il governo della città, al Pd toccherà fare un altro nome in rappresentanza. Non pare, comunque, che la decisione possa essere imminente. Dopo il vertice di maggioranza della scorsa settimana, i democratici faranno le loro valutazioni nel corso di una riunione di partito, probabilmente la prossima settimana.