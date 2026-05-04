Maggioranza a confronto, compensazioni e non solo al centro della riunione con il sindaco

Il sindaco sa che i prossimi mesi, con gli eventi estivi e l'esigenza di una manutenzione generale di strade e aree urbane, necessiteranno di un impegno ulteriore e vuole avere un sostegno pieno da parte dei suoi

Gela. Dopo giorni di intensa dialettica politica tra l'opposizione di centrodestra, fortemente contraria alla destinazione di fondi delle compensazioni Eni per gli eventi estivi, e l'amministrazione comunale, che invece punta parecchio su quelle risorse per la valorizzazione della città, il sindaco Terenziano Di Stefano avrà un confronto interno con i suoi. Domani sera, è prevista una riunione con i consiglieri di maggioranza. Probabilmente, l'esigenza è appunto di fare una valutazione complessiva partendo dalla vicenda compensazioni, sulla quale chiaramente il primo cittadino si attende il pieno supporto di tutta la sua maggioranza. In giornata, proprio Di Stefano e i suoi hanno avuto contatti, poi finalizzati con la fissazione dell'incontro. Non è una riunione allargata alle segreterie ma solo con la presenza della rappresentanza consiliare di maggioranza e degli assessori. E' evidente che Di Stefano voglia serrare i ranghi, in attesa di un riscontro definitivo sul bilancio stabilmente riequilibrato e inoltre per stabilire le prossime priorità, dato che proprio nelle scorse settimane la maggioranza aveva deciso di tenere incontri interni periodici, evitando il rischio di slegarsi su punti precisi. Il sindaco sa che i prossimi mesi, con gli eventi estivi e l'esigenza di una manutenzione generale di strade e aree urbane, necessiteranno di un impegno ulteriore e vuole avere un sostegno pieno da parte dei suoi, nell'attesa peraltro di affrontare nodi più strettamente politici, che si andranno intensificando con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del prossimo anno.