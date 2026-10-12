Mafia, intrighi e misteri nel romanzo "Senza onore" di Mignosi, sarà presentato in tribunale

L'iniziativa è della Camera penale “Eschilo”, del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della libreria Orlando

Gela. A Palazzo di giustizia, martedì 20 ottobre dalle ore 17, sarà presentato il romanzo del giornalista e scrittore Enzo Mignosi, “Senza onore-70 anni di mafia, intrighi, misteri”, edito da “Minerva”. L'iniziativa è della Camera penale “Eschilo”, del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della libreria Orlando. Porteranno i loro saluti, il presidente del tribunale Roberto Riggio, il presidente della Camera penale Angelo Gaccione e il presidente del Consiglio dell'ordine Mariella Giordano. A moderare il dibattito, l'avvocato Angelo Licata, componente del Consiglio dell'ordine. A dialogare con l'autore, invece, sarà l'avvocato Giacomo Ventura, presidente onorario della Camera penale “Eschilo” e già parlamentare nazionale componente della commissione giustizia.