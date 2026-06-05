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Mafia, Dia confisca due immobili da 350 mila euro nel nisseno

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni, emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione e di...

A cura di Redazione Redazione
05 giugno 2026 05:45
Mafia, Dia confisca due immobili da 350 mila euro nel nisseno -
Italia
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CALTANISSETTA (ITALPRESS) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni, emesso dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione e divenuto irrevocabile dopo la pronuncia della Corte di Appello.

Il provvedimento colpisce un cittadino nisseno, ritenuto vicino ad ambienti di "Cosa Nostra", con precedenti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, usura, riciclaggio e truffa. La confisca ha interessato due immobili per un valore stimato di circa 350.000 euro.

- Foto: Ufficio stampa Dia -

(ITALPRESS).

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