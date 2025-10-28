"Macchitella lab", sottoscritto il sub-comodato per l'avvio delle attività di "Kore": atti "Sinapsi" verso il voto

"Macchitella lab" e "Sinapsi" al centro dell'incontro presso la "Kore" di Enna

Gela. “Macchitella lab”, ex casa albergo Eni, è stata inaugurata ufficialmente nelle scorse settimane. Bisognerà dargli contenuti e attività. Poche ore fa, il sindaco Terenziano Di Stefano e i riferimenti dell'ateneo “Kore” di Enna (c'era inoltre il segretario generale Giovanni Curaba) hanno ufficialmente sottoscritto il contratto di sub-comodato, che permetterà all'università di organizzare, nella struttura di Macchitella, anzitutto i corsi di un master di secondo livello, per poi sviluppare la strategia volta al percorso di studi vero e proprio. Ci sarà la disponibilità di una parte del secondo piano della struttura. Stando agli atti ufficiali, la programmazione prevede, “di concerto con l'amministrazione comunale e con Eni corporate university”, l'attivazione di un master di secondo livello in “protezione dell'ambiente e riqualificazione delle aree industriali” e un corso di laurea professionalizzante in “tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale”. Il sub-comodato non avrà costi ma servirà proprio a valorizzare la funzione volta alla formazione universitaria. Già l'ente comunale, con gli accordi sottoscritti, ha ottenuto la struttura, da Eni, in comodato d'uso gratuito, in attesa di finalizzare l'iter per l'acquisizione definitiva. “Kore” e amministrazione municipale sono partner nel progetto “Macchitella lab”, al pari di Sicindustria ed Eni, attraverso “Fondazione Mattei”. La visita istituzionale del sindaco a Enna era finalizzata inoltre a verificare ulteriori aspetti di un altro investimento ritenuto strategico, quello per il polo tecnologico “Sinapsi”. Su incarico di “Kore”, è stato completato il lavoro di frazionamento dell'area ex Asi che sarà acquisita dal Comune, allo scopo di realizzare un polo per le nuove tecnologie, per un totale di venti milioni di euro (dieci da finanziamento già ottenuto su bando ministeriale e altrettanti dalle compensazioni). “Con il frazionamento concluso – precisa il sindaco – ora, si tratterà di portare gli atti in consiglio comunale per deliberare”. L'acquisizione dell'area sarà dirimente per proseguire un iter che nella visione dell'amministrazione si lega direttamente a “Macchitella lab” e alle attività di formazione e per lo sviluppo di nuove iniziative di investimento.

In foto il momento della firma